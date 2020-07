Alijó cria centro interpretativo dedicado ao azeite duriense

Hoje às 19:44 Facebook

O Município de Alijó, em Vila Real, vai avançar com a criação de um centro interpretativo designado "D'Olival ao Azeite D'Ouro", em Castedo do Douro. O investimento ronda os 775 mil euros, comparticipado por fundos comunitários, e vai transformar uma antiga azenha num espaço de conhecimento, inovação e experimentação gastronómica de novos produtos relacionados com o azeite.

O presidente da Câmara Municipal, José Paredes, defende que os principais desígnios deste novo equipamento passam por "valorizar o azeite do Douro como uma marca de excelência, colocando-o no centro da gastronomia duriense, bem como dar a conhecer o ciclo da produção do azeite e as suas tradicionais técnicas associadas".

O espaço vai ter um restaurante de charme, que se vai distinguir pela inovação culinária e experimentação de novas técnicas de valorização do azeite e do património gastronómico. Ali será possível experimentar novos pratos e novas utilizações do azeite e subprodutos.

