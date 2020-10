Alijó: lar de Sanfins do Douro com 22 casos positivos de covid-19

Hoje às 15:48 Facebook

Ao que foi apurado o primeiro caso positivo na instituição foi detetado depois de ter sido feito um rastreio por amostragem, levado a cabo pela autarquia de Alijó, em Vila Real.

No rastreio por amostragem foram incluídas todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e bombeiros do concelho.

Depois de uma reunião na manhã desta quarta-feira, dia 21 de outubro, com as entidades ligadas ao processo, na Câmara Municipal, o presidente da Câmara de Alijó, Vila Real, José Paredes, deu uma conferência de imprensa às 15 horas para fazer o ponto de situação.

