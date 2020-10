Associação do concelho de Alijó tem 28 casos de covid-19

Eduardo Pinto Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Cultural e Social de Sanfins do Douro, no concelho de Alijó, tem 28 pessoas com covid-19. São 11 utentes do lar de idosos e 17 trabalhadores.

O balanço anterior apontava a existência de 22 casos positivos.

O presidente da Câmara de Alijó, José Paredes, explicou que "estão confirmados 11 casos positivos entre os 17 utentes do lar, três deles internados" numa unidade hospitalar. Dos restantes, "um deu resultado inconclusivo e cinco deram negativo".

O autarca realçou ainda a existência de "nove casos positivos confirmados" entre os colaboradores ligados ao lar, "dois deles da direção técnica, cinco da cozinha e outro do serviço de apoio domiciliário.".

Os cinco utentes com resultado negativo estão a ser transferidos para a Pousada da Juventude de Alijó. Vão ficar "cada um em seu quarto e com uma equipa de acompanhamento específica". Os casos positivos "vão permanecer no lar e vai-se proceder a uma limpeza profunda das instalações", acrescentou o autarca.