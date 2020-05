Câmara de Alijó assinala Dia Mundial da Criança na internet

Hoje às 17:48 Facebook

O Município de Alijó vai celebrar o Dia Mundial da Criança, a 1 de junho, de forma online, com a cantora Rita Redshoes.

O projeto educativo "Rita e a Floresta dos Legumes" inclui a dramatização de histórias, temas musicados e atividades pedagógicas sobre alimentação e estilos de vida saudáveis e destina-se aos 430 alunos do ensino pré-escolar, público e privado, e do 1º ciclo do ensino básico do concelho. Ainda que à distância, o município vai ainda oferecer o livro "Rita e a Floresta dos Legumes" para que as crianças possam acompanhar as atividades online.

A apresentação da cantora Rita Redshoes vai ser visionada pelos alunos do pré-escolar, em contexto de sala, uma vez que os estabelecimentos deste nível de ensino reabrem a 1 de junho. Os restantes alunos vão assistir à dramatização de histórias e temas musicados durante as aulas síncronas.

