Bombeiros de Sanfins fecham devido à covid-19. Câmara de Alijó promove testes

O município de Alijó vai realizar testes à covid-19, nesta quinta-feira à tarde, a todos os colaboradores, dirigentes e executivo municipal. Também está previsto um rastreio por amostragem a cerca de 20% do universo dos colaboradores e 10% dos professores do Agrupamento de Escolas de Alijó. Os bombeiros de Sanfins fecharam temporariamente, devido a um caso positivo.

Na próxima semana vai ser realizado mais um rastreio por amostragem nas 12 instituições particulares de solidariedade social do concelho.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, José Paredes, é "uma aposta na prevenção do contágio" pelo SARS-CoV-2, o vírus que provoca a doença covid-19.

A medida impõe-se após a Associação Cultural e Social de Sanfins do Douro, no concelho de Alijó, ter registado 28 pessoas infetadas na quarta-feira. São 11 utentes do lar de idosos, três deles hospitalizados, e 17 trabalhadores.

Cinco dos 17 utentes do lar de Sanfins deram negativo no teste e foram transferidos para a Pousada da Juventude de Alijó, onde vão permanecer, segundo o autarca, "cada um em seu quarto e com uma equipa de acompanhamento específica". Os casos positivos continuam a viver no lar, que vai ser descontaminado.

Entretanto, os bombeiros de Sanfins do Douro fecharam temporariamente o quartel em consequência do surto de novo coronavírus que afeta a vila. O serviço está a ser assegurado pelas outras corporações do concelho.

Em comunicado, a Associação Humanitária dos Bombeiros de Sanfins do Douro confirma que um elemento teve um teste com resultado positivo, apresentando-se assintomático e a cumprir isolamento.