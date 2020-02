Colisão no IC5 entre jipe e camião provoca três feridos, dois graves

Eduardo Pinto Ontem às 23:11 Facebook

Uma colisão entre um jipe e um veículo pesado de mercadorias, ao quilómetro 45 do Itinerário Complementar 5 (IC5), este domingo à noite, no concelho de Alijó, provocou dois feridos graves e um ligeiro.

O acidente ocorreu pouco depois das 20 horas, no sentido Carrazeda de Ansiães-Alijó, logo a seguir à ponte sobre o rio Tua.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Alijó, José Carlos Rebelo, disse ao JN que ao chegarem ao local verificaram que "a viatura ligeira tinha embatido no veículo de mercadorias longo" e havia "três vítimas, duas delas a inspirar maiores cuidados". Uma quarta pessoa, "apesar de consciente, estava um pouco desorientada".

"Duas das vítimas - dois homens de 68 e 22 anos - tinham vários traumatismos", precisou José Carlos Rebelo, realçando que "não apresentavam risco imediato de vida", apesar de a situação da vítima de 68 anos ser "mais preocupante". O ferido ligeiro tem idade na casa dos 30 anos.

Os três feridos, que seguiam no jipe, foram transportados para o Hospital de Vila Real. O condutor do camião não sofreu qualquer ferimento.

"A ideia que dá é que os dois veículos seguiam no mesmo sentido", salientou o comandante dos bombeiros numa primeira análise às causas do acidente. A investigação está a ser efetuada pela GNR.

O trânsito no local chegou a estar cortado para o socorro das vítimas e limpeza do pavimento. Estiveram envolvidos 34 operacionais com apoio de 14 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Alijó e de Carrazeda de Ansiães, das equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Real e da ambulância com Suporte Imediato de Vida de Mirandela, bem como da GNR.