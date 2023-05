Famílias de Alijó recebem 1400 euros para despesas com bebés

Medida da Câmara Municipal de Alijó abrange todos os produtos relacionados com a saúde e bem-estar da criança.

A Câmara Municipal de Alijó vai apoiar as famílias com bebés, como forma de incentivar a natalidade e de contribuir para que as pessoas se mantenham a viver no concelho. A medida chama-se "Kit Bebé" e atribui um apoio financeiro máximo de 1400 euros por cada criança para gastar nas farmácias durante os dois primeiros anos de vida.

A vereadora Mafalda Mendes explica que o apoio entra em vigor durante este mês de maio e prevê "700 euros por cada um dos dois anos". A única condição para que as famílias se possam candidatar a esta medida é "residirem no concelho de Alijó".

Em posse de um cartão que a Câmara vai atribuir, os pais do bebé podem deslocar-se a uma farmácia aderente do concelho de Alijó e fazer a aquisição de "produtos relacionados com a saúde e bem-estar do bebé". Estão abrangidas, segundo Mafalda Mendes, "medicamentos, pomadas, papas, leites, vacinas que não estejam incluídas no Plano Nacional de Vacinação, entre outros". Ficam excluídos do direito à comparticipação quaisquer produtos de natureza lúdica, didática ou recreativa.

O "Kit Bebé" tem uma duração de dois anos e, segundo Mafalda Mendes, integra um plano mais vasto para "atrair e fixar população", bem como de "incentivo à natalidade". A vereadora reconhece que, "por si só, não vai travar o decréscimo populacional" de um concelho que, de acordo com a Pordata, passou de 14.219 habitantes em 2001 para 10.495, em 2021.

A Câmara Municipal de Alijó prevê investir "cerca de 100 mil euros" por ano no projeto "Kit Bebé". Em 2022 nasceram 64 crianças no concelho alijoense.