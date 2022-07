Fogo em Alijó em fase de resolução

JN/Agências Hoje às 08:11, atualizado às 09:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoestrada 4 (A4) foi reaberta às 00.23 horas em ambos os sentidos, depois de ter sido cortada pela terceira vez às 22.20 horas de sábado, devido ao incêndio no concelho de Alijó, Vila Real.

O fogo que deflagrou cerca das 16 horas de sábado em Alijó obrigou ao corte da A4, entre Vila Real e Alijó, durante a tarde e mais duas vezes durante a noite.

O incêndio está em fase de resolução, permanecendo no local 132 operacionais e 40 veículos, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Fonte do CDOS de Vila Real disse à Lusa que o incêndio entrou em fase de resolução às 07.06 horas, mantendo-se os operacionais no local para as operações de rescaldo.