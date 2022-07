Fogo em Alijó novamente em fase de resolução

JN/Agências Hoje às 16:58 Facebook

O incêndio florestal junto à aldeia de Perafita, em Alijó, que começou no sábado "está novamente em fase de resolução".

O incêndio começou cerca das 16 horas de sábado na freguesia de Vila Verde, concelho de Alijó, entrou em fase de resolução este domingo às 7.06 horas, mas ao inicio da tarde "um "reacendimento com muita intensidade" motivou o reforço de meios aéreos no combate às chamas.

"Mas meia hora depois passou a estar novamente dominado e entrou em fase de resolução", adiantou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

De acordo com a página do CDOS, pelas 16.38 horas, estavam no terreno 108 operacionais apoiados por 30 viaturas e um meio aéreo.