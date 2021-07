Homem morreu afogado na foz do rio Pinhão

JN/Agências Hoje às 18:25 Facebook

Um homem morreu afogado no rio Pinhão, no distrito de Vila Real, junto ao local onde desagua no rio Douro, adiantou à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Vila Real, o alerta para o incidente na vila do Pinhão, concelho de Alijó, foi dado por volta das 16.15 horas e resultou uma vítima mortal.

O óbito foi confirmado no local pela equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), explicou.

A mesma fonte adiantou que aquela zona, onde desagua o rio Pinhão no rio Douro, é um local muito frequentado por pescadores, mas não é uma zona de recreio ou lazer.

No local estiveram ainda elementos dos Bombeiros Voluntários do Pinhão, num total de nove operacionais e cinco viaturas.

A GNR do Pinhão tomou conta da ocorrência.