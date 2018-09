Aldeia evacuada em Alijó devido a incêndio

Sandra Borges Ontem às 23:45 Facebook

A aldeia de Jorjais de Perafita, na freguesia de Vila Verde, em Alijó, vai ser evacuada devido ao fumo provocado por um incêndio em mato que deflagrou ao início da noite deste domingo.

O presidente da Junta de Freguesia local, José Toni Afonso, disse ao JN que estão a ser preparados meios para retirar a população da aldeia "por precaução".

"O vento está a empurrar muito fumo para a aldeia que tem uma população muito idosa. Em princípio, vamos retirar as pessoas para segurança delas", explicou o autarca, que assegurou que as chamas, que avançam em três frentes, não estão a pôr em perigo outras aldeias ou casas.

De acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o incêndio deflagrou às 21.04 horas. No combate às chamas estão 112 bombeiros de várias corporações, apoiados por 27 viaturas.

No distrito de Vila Real, está também ativo um incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês, no concelho de Montalegre, que começou às 17.55 horas. No local encontram-se 205 operacionais e 65 viaturas.