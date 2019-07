Dominado incêndio em Alijó

Hoje às 07:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio que deflagrou na quarta-feira no concelho de Alijó, Vila Real, foi dado como dominado esta quinta-feira de madrugada.

"Todo o perímetro do incêndio foi dado como dominado às 3.05 horas", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, indicando que alguns operacionais começaram a desmobilizar, enquanto outros vão permanecer em operações de rescaldo.

Às 3.50 horas, continuavam no terreno 253 operacionais, apoiados por 77 viaturas, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Ao início da madrugada, o comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Vila Real, Álvaro Ribeiro, já tinha dado o incêndio como dominado do lado de Alijó, mas uma frente que lavrava do lado da vila de Murça ainda preocupava as autoridades.

A A4 esteve fechada cerca de seis horas devido ao incêndio e reabriu pelas 23:30, estando, segundo a GNR, todas as principais estradas desta região circuláveis.

Também o Itinerário Complementar 5, entre Pópulo e o nó de Alijó, e a Estrada Nacional 212 estiveram encerradas devido ao fogo que chegou a ter três frentes ativas.

O alerta para o fogo foi dado pelas 15 horas de quarta-feira, na zona da aldeia de Ribalonga.

Durante a tarde de quarta-feira, duas pessoas ficaram feridas neste incêndio, um civil e um militar da GNR, e foram transportadas ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Segundo fonte do CDOS de Vila Real, um dos feridos que sofreu queimaduras é um civil de 48 anos que ficou com 10% do corpo queimado, enquanto o outro é um militar do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, que se feriu num braço.

Também uma bombeira que estava a combater as chamas "sentiu-se mal e foi retirada do teatro de operações".

O presidente da Câmara de Alijó, José Paredes, afirmou à agência Lusa que o incêndio queimou uma "área bastante extensa" de pinhal no concelho.

"Esta era a melhor área de pinhal do concelho de Alijó e está completamente devastada", afirmou na quarta-feira o autarca.

José Paredes lamentou que, precisamente dois anos depois, o concelho esteja outra vez a ser atingido por um grande incêndio.

Em julho de 2017, um grande fogo deflagrou perto de Vila Chã, queimou pinhal, áreas agrícolas e foi dado como extinto apenas três dias depois.