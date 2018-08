Enxurrada de terra e pedras deixou vila do Pinhão quase parada

Eduardo Pinto 28 Maio 2018 às 19:31 Facebook

A vila do Pinhão, no concelho de Alijó, ficou praticamente bloqueada na sequência de uma enxurrada que arrastou terra e pedras para a via, esta segunda-feira à tarde.

As ruas da povoação, nomeadamente a principal, que a atravessa longitudinalmente, chegou a estar intransitável por causa da água acumulada.

Os bombeiros têm estado a trabalhar intensamente para escoar a grande quantidade de água que chegou também a inundar a estação ferroviária do Pinhão, situação que, de resto, tem vindo a ser habitual cada vez que uma trovoada provoca uma enxurrada como a desta tarde.

Segundo o vice-presidente da Câmara de Alijó e responsável municipal da Proteção Civil Municipal, Vítor Ferreira, foi preciso "retirar alguns turistas que estavam isolados junto às quintas", à volta da localidade, cujos acessos também estiveram condicionados por causa da terra e pedras que a chuva arrastou para o asfalto.

Pelas 20 horas estavam no local 45 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 14 viaturas, a proceder a trabalhos de limpeza na via pública. "Os trabalhos estão a correr bem", notou ainda Vítor Ferreira.

A trovoada, com chuva forte e granizo, terá também provocado prejuízos em algumas vinhas da região duriense, nomeadamente nos concelhos de Alijó e Carrazeda de Ansiães.