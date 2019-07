Incêndio em Alijó corta trânsito no IC5

Sandra Borges Hoje às 16:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação rodoviária está cortada no Itinerário Complementar (IC) 5 no Alto do Pópulo e na Estrada Nacional (EN) 212, entre o Pópulo e Ribalonga, em Alijó, devido a um incêndio florestal que deflagrou, esta quarta-feira, às 15.05 horas, na localidade de Ribalonga.

Fonte da GNR de Vila Real disse ao JN que "o trânsito foi cortado por volta das 16 horas devido ao fumo intenso, entre Alijó e Carrazeda de Ansiães", assim como na EN212.

Às 17 horas, a página da Proteção Civil indicava que o combate às chamas estava a ser feito por 147 operacionais, 41 viaturas e quatro meios aéreos.

Segundo o Centro CDOS de Vila Real, neste momento não existem casas em risco de serem atingidas pelas chamas.