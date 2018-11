Seis mil portugueses carenciados têm medicamentos grátis

Eduardo Pinto Hoje às 15:25 Facebook

São já 100 os concelhos portugueses nos quais cerca de seis mil pessoas carenciadas podem ter comparticipação total na aquisição de medicamentos prescritos pelo médico. Os dois últimos municípios a celebrarem um acordo com a Associação Dignitude, esta semana, foram os de Torre de Moncorvo e Alijó.

Esta ajuda é garantida por parcerias entre a Associação Dignitude, através do programa Abem (Rede Solidária do Medicamento), câmaras, juntas de freguesia e instituições particulares de solidariedade social.

Entre os cerca de seis mil beneficiários de todo o país, divididos por mais de três mil famílias, 75% são idosos e o resto são crianças e jovens até aos 18 anos. Já foram comparticipadas mais de 120 mil embalagens de medicamentos.

Francisco Faria, presidente da Dignitude e vice-presidente da Associação Nacional das Farmácias, diz que que se trata de um "patamar notável e importantíssimo", que "diz bem do trajeto que tem vindo a ser feito" pelo programa que está no terreno há três anos. Explicou que os beneficiários têm acesso a "todos os medicamentos prescritos e comparticipados de forma completamente gratuita nas 540 farmácias aderentes".

De acordo com o responsável, "um em cada cinco portugueses não tem possibilidade para adquirir os medicamentos que mais precisa". Lembra que "o pior momento foi o da crise económica", na primeira metade desta década, e que com os protocolos entre a Dignitude e as autarquias e outros parceiros se tenta "minimizar o impacto que crise teve e continua a ter". Ao mesmo tempo, este projeto garante o anonimato dos beneficiários. "O estigma de carência das pessoas não pode acompanhar os beneficiários", salienta.

As entidades parceiras comparticipam financeiramente o programa Abem, enquanto toda a operação logística fica a cargo da Associação Nacional de Farmácias, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, Cáritas Portuguesa e Plataforma Saúde em Diálogo. Os restantes apoios são concedidos através de um fundo para o qual contribuem as entidades parceiras e ainda iniciativas como campanhas de doações.

Os dois últimos municípios a celebrarem um acordo com a Dignitude, esta semana, foram os de Torre de Moncorvo e Alijó. Segundo o presidente alijoense, José Paredes, o programa arranca no seu concelho em janeiro de 2019 para "atingir, numa primeira fase, 500 pessoas carenciadas". No entanto, prevê que este número possa pecar por defeito. José Paredes não disse quanto a Câmara vai investir, por "não achar relevante", mas julga que será um "ótimo investimento na qualidade de vida e na saúde das pessoas".

Para além de Alijó e Torre de Moncorvo, em Trás-os-Montes e Alto Douro também já é parceira, a Câmara de Carrazeda de Ansiães e está no bom caminho um acordo idêntico com a de Mirandela.