Sete feridos em despiste de carrinha em Alijó

Uma carrinha que transportava trabalhadores rurais despistou-se, este domingo à tarde, e caiu numa ravina na Estrada Nacional 322-3, perto do Pinhão, Alijó. Do acidente resultaram três feridos graves e quatro ligeiros.

O alerta para o despiste, que aconteceu perto da Quinta do Noval, foi dado às 17.16 horas.

Segundo fontes dos bombeiros e da GNR de Vila Real, a viatura de nove lugares transportava cinco homens e duas mulheres e terá caído numa ravina com cerca de dois metros.

A viatura terá caído na ravina, ficando capotada, mas não houve necessidade de desencarcerar nenhuma das vítimas.

As operações de socorro às vítimas envolveram 27 operacionais e 12 viaturas dos bombeiros do Pinhão, Favaios, Alijó e Provesende, a VMER de Vila Real e a GNR. As vítimas foram transportadas para o hospital de Vila Real.