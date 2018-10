Homem de 60 anos morreu numa colisão na zona de Alijó

Sandra Borges Ontem às 20:48 Facebook

Um homem de 60 anos perdeu a vida, ao início da noite desta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias no Itinerário Complementar 5 (IC5), na zona de Pegarinhos, em Alijó.

Segundo apurou o JN, o homem residia na zona do Porto, mas seria natural da zona onde aconteceu o acidente.

"A viatura ligeira embateu lateralmente no veículo pesado. O óbito foi declarado no local pela equipa da VMER", explicou o comandante dos bombeiros voluntários de Alijó, José Rebelo.

Segundo o comandante do Destacamento de Trânsito da GNR de Vila Real, Capitão Michael Lopes, "o acidente aconteceu ao quilómetro 35 do IC5". "Estamos a investigar as causas do acidente", afirmou.

O condutor do pesado não necessitou de assistência médica. Para o local foram mobilizados 28 operacionais e 13 viaturas dos bombeiros de Alijó e Sanfins do Douro e da GNR. O trânsito no IC5 deverá reabrir por volta das 23 horas.