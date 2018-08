Ultrapassagem mal calculada no IC5 provoca seis feridos

Sandra Borges Hoje às 16:14 Facebook

Uma colisão frontal entre duas viaturas, durante uma ultrapassagem mal calculada, provocou, esta sexta-feira, cinco feridos que ficaram encarcerados. Uma mulher, de 23 anos, e um homem, de 48, sofreram ferimentos graves. Outros três homens foram considerados feridos ligeiros.

O alerta para o acidente, que aconteceu ao quilómetro 29,8 do Itinerário Complementar 5 (IC5), perto do nó do Pópulo, em Alijó, foi dado às 14.44 horas. Segundo fonte da GNR de Vila Real, "o acidente envolveu um automóvel e uma carrinha de nove lugares".

No local estiveram 41 operacionais e 16 viaturas de várias corporações de bombeiros, a VMER de Vila Real e a GNR. O helicóptero do INEM também foi acionado e transportou um dos feridos graves para uma unidade hospitalar do Porto.

O IC5 permanece cortado nos dois sentidos para limpeza da via.