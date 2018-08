Viaturas mal estacionadas impedem saída de camiões do quartel dos bombeiros do Pinhão

Sandra Borges Hoje às 20:02 Facebook

Os bombeiros voluntários do Pinhão, em Alijó, queixam-se do estacionamento indevido de viaturas em frente ao quartel, numa zona onde existe uma linha amarela que proíbe a paragem e o estacionamento, e que impede a saída rápida dos veículos pesados de combate a incêndios.

"É uma situação recorrente. Apesar de ter uma linha amarela, há quem teime em estacionar naquela zona, o que dificulta as manobras e atrasa a saída de viaturas pesadas do quartel", explicou ao JN o comandante dos bombeiros do Pinhão, Carlos Pereira.

A corporação tem uma viatura pesada com 12 metros de comprimento, que fica impossibilitada de sair da garagem quando há veículos estacionados em frente ao quartel.

O problema agrava-se, sobretudo, à hora de almoço e no período de verão, altura em que aumenta o número de turistas na vila do Pinhão. "Existe aqui um restaurante e um parque de estacionamento de terra, mas os turistas preferem estacionar em frente ao quartel por ser mais perto e ignoram que é um local de saída de viaturas dos bombeiros", lamentou.

Carlos Pereira apela ao "civismo e bom senso de todos", uma vez que "há ocorrências em que alguns segundos podem fazer toda a diferença".