Janeiro trouxe música ao coração dos mais velhos de Alijó

Iniciativa da Câmara Municipal distribuiu sete miniconcertos com as bandas de São Mamede de Ribatua e de Carlão e com a Tuna da Universidade Sénior pelos lares e centros de dia do concelho.

A Câmara de Alijó levou música ao coração dos utentes de lares e centros de dia, através de sete miniconcertos realizados durante este mês de janeiro. Foram abrangidas mais de 200 pessoas que são servidas por instituições particulares de solidariedade social do concelho.

De acordo com a vereadora Mafalda Mendes, o projeto inseriu-se na estratégia municipal de "descentralizar a cultura e levá-la a todos os públicos". E como muitos dos idosos e utentes das instituições "têm dificuldades de mobilidade e, de outra forma, não teriam acesso a eventos deste género", nada melhor do que levar a música até eles, com o objetivo de "contribuir para um envelhecimento positivo, ativo e saudável" e de "combater o isolamento social".