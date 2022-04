Linha do Douro com obras de requalificação de quase seis milhões de euros

Um troço de 12,5 quilómetros da linha ferroviária do Douro, entre as estações do Pinhão, no concelho de Alijó, e de Foz-Tua, em Carrazeda de Ansiães, sofreu obras de requalificação no valor de 5,8 milhões de euros. Os trabalhos já foram concluídos, de acordo com informação revelada, esta segunda-feira, pela Infraestruturas de Portugal (IP).

A IP salientou que a empreitada permitiu reforçar "os níveis de serviço, operação e segurança ferroviária na Linha do Douro" e ainda "as condições de conforto" para os utilizadores.

A empresa explicou que a intervenção consistiu na "beneficiação da superestrutura da via entre os quilómetros 127,059 a 139,5 da Linha do Douro". Foram realizados trabalhos de "substituição integral das travessas de madeira por travessas de betão bibloco e de substituição de carril, empregando carril de barra longa soldada".

A obra foi desenvolvida no âmbito do Plano de Reabilitação da Linha do Douro que a Infraestruturas de Portugal tem em curso. A execução está a ser desenvolvida de forma faseada. Já está concluída a intervenção no troço Caíde-Marco, uma obra concretizada no âmbito do Ferrovia 2020.