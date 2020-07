Motorista português desaparecido em Espanha

César Castro Hoje às 12:34 Facebook

Bruno Cardoso, de 32 anos, é natural da Granja, concelho de Alijó, no distrito de Vila Real, e está desaparecido desde terça-feira em Espanha.

O alerta foi dado pelos pais que, após várias tentativas de contacto sem sucesso na terça-feira, decidiram comunicar o desaparecimento do filho às autoridades portuguesas, espanholas e francesas.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Bruno Cardoso, de 32 anos, terá sido visto pela última vez a sair de uma área de serviço da BP em La Jonquera, em Espanha, na fronteira com França. Foi naquela bomba de gasolina, onde foi registada a última atividade através do GPS do veículo pesado. O camião terá seguido depois caminho, mas já sem a localização ativa.

Desde então, o motorista, que trabalhava por conta própria mas fazia também serviços para algumas empresas, mantém-se incontactável. Ainda terá chegado a falar com os pais na manhã de terça-feira, dando a indicação de que, antes de seguir para Itália, partiria de Barcelona até França, onde iria entregar mercadoria a uma empresa, mas a entrega nunca chegou ao destino.