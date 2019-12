Produtores querem definição clara para classificar vinhas velhas no Douro

Hoje às 19:17 Facebook

A Associação ProDouro defende a definição de "regras claras" para a classificação de vinhas velhas no Douro, assentes em critérios de idade, diversidade de castas e alta densidade de plantação e que potenciem a valorização dos vinhos.

"Este tema da vinha velha é, para nós enquanto associação, extremamente importante porque é um assunto relacionado com preservação do património, preservação da paisagem e defesa dos valores imateriais que a UNESCO classificou em 2001", afirmou Rui Soares, presidente da ProDouro - Associação de Viticultores Profissionais do Douro.

