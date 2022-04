Um dia serão médicos, agora acendem sorrisos

Estudantes levaram palavras de esperança aos mais velhos de Alijó e ajudaram a recuperar a casa de uma família carenciada.

Os bolinhos e o vinho moscatel que Manuela Ferreira leva para confortar a pausa da manhã de trabalho mostram carinho. "Gosto muito de vós. Trouxe um miminho". Dirige-se aos futuros médicos que andam empenhados na melhoria das condições da casa de Sandra Carril, em Pegarinhos, Alijó. "Mas que bom, dona Manuela. Você trata-nos muito bem!", responde Rafael Castro.

Rafael é um dos 50 estudantes de Medicina integrados na "Missão País" no concelho de Alijó. De porta em porta visitam pessoas mais velhas, animam utentes de lares e ajudam a recuperar a habitação de Sandra Carril, desempregada, com o marido com cancro e um filho de 11 anos para criar.