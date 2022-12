Um ferido grave e um ligeiro em colisão entre três carros no IC5 em Alijó

JN/Agências Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de uma colisão que envolveu três viaturas e está a condicionar o trânsito no Itinerário Complementar 5, no concelho de Alijó.

Segundo fonte da GNR de Vila Real, o acidente envolveu três viaturas, registando-se um ferido grave e um ferido ligeiro.

O comandante dos bombeiros de Sanfins do Douro, Bruno Girão, acrescentou que foi necessário proceder ao desencarceramento da vítima que ficou com ferimentos considerados mais grave.

PUB

Disse ainda que estas duas vítimas foram transportadas para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e que mais duas pessoas foram assistidas no local, mas que não quiseram ser transportadas para o hospital.

O acidente ocorreu ao quilómetro 32 do IC5, na localidade de Rapadoura, freguesia de Pópulo e Ribalonga.

A GNR disse que o trânsito se encontra condicionado no local, estando-se a efetuar de forma alternada em cada sentido.

O alerta foi dado às 17.52 e para a ocorrência foram mobilizados 30 operacionais e 14 viaturas das corporações dos bombeiros de Sanfins do Douro e Alijó, INEM e da GNR.

As causas do acidente vão ser investigadas pelos militares da GNR.