Um morto e dois feridos em acidente na A4 em Alijó 

Uma colisão seguida de despiste entre um ligeiro de passageiros e outro de mercadorias causou um morto e dois feridos. O acidente aconteceu, esta quarta-feira pelas 21 horas, ao km 107.7 da A4, em Vila Verde, Alijó.

"À nossa chegada encontrámos um ferido grave encarcerado no ligeiro de passageiros", disse ao JN o comandante dos bombeiros de Murça, Ricardo Inácio. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (​​​​​​VMER) acabou por confirmar o óbito ainda no local.

Resultaram do acidente mais dois feridos, considerados ligeiros, que foram transportados para o hospital de Vila Real.

Estão no local 31 operacionais, apoiados por 11 viaturas, dos bombeiros de Murça, Cruz Verde, GNR e INEM.

A A4 ficou cortada no sentido Vila Real - Murça, estando o trânsito a ser desviado para a Estrada Nacional 15 (EN 15). A circulação permanecerá condicionada enquanto decorreram as operações de socorro, de limpeza da via e de investigação à colisão, que serão feitas pelos militares do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.