Vale do Tua já não acredita no regresso do comboio

O Plano de Mobilidade do Vale do Tua voltou, praticamente, à estaca zero. Governo e autarcas procuram novo modelo para o implementar e não há certezas se o empresário Mário Ferreira continuará a fazer parte dele. O comboio turístico Tua Express mantém-se parado há cinco anos, em Mirandela, o mesmo tempo que um barco tipo rabelo leva atracado no cais da Brunheda, em Carrazeda de Ansiães. O povo já perdeu a esperança.

Ao concurso internacional lançado pela Agência de Desenvolvimento do Vale do Tua só respondeu o empresário Mário Ferreira, dono da turística Douro Azul, apenas uma das empresas do seu grande universo. Com um apoio de 10 milhões de euros pagos pela EDP, o objetivo do empresário era operacionalizar o plano de mobilidade, que é só a principal contrapartida pela construção da barragem de Foz-Tua para os municípios de Alijó, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Murça e Mirandela.

Entre avanços e recuos foram feitos vários anúncios - alguns com membros do Governo em cerimónias cheias de pompa - e investiram-se mais cinco milhões de euros na melhoria da circulação e das condições de segurança na linha entre Mirandela e Brunheda. Vai-se a ver, não há quaisquer certezas sobre nada.