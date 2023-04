Autarca de Boticas diz que mina de lítio "vai destruir património"

Consulta pública ao Estudo de Impacte Ambiental do projeto termina esta quarta-feira e, só no portal Participa já tem mais de 800 pareceres.

"Há cinco anos, o concelho de Boticas estava bem mais satisfeito do que está hoje", diz, ao JN, o autarca Fernando Queiroga. Lembra que no dia 19 de abril de 2018 recebeu, em Roma, a distinção de Património Agrícola Mundial, única em Portugal, concedida à região do Barroso (Boticas e Montalegre). Agora, vê-se confrontado com um projeto mineiro que pode ameaçar estatuto e não só.

Não é que para Fernando Queiroga o 19 de abril de 2023 seja um dia triste, porém "é preocupante". Nesta data encerra o período de consulta pública ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) de uma "mina de lítio no concelho de Boticas que vai destruir o património que tanto trabalho deu", acredita o presidente da câmara.