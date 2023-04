Boticas e Associação Zero firmes na luta contra mina de lítio

Consulta pública ao estudo de impacte ambiental termina hoje e já soma mais de 700 participações. Muitas delas opõem-se ao projeto.

O período de consulta pública ao estudo de impacte ambiental (EIA) de uma mina de lítio no concelho de Boticas termina hoje e já tem mais de 700 pareceres no portal Participa. Um deles é da Câmara Municipal, que desde o início do processo se tem oposto ao projeto, posição que mantém, e cujo presidente remete esclarecimentos para o dia de hoje. Outra é da Associação Zero, que aponta "seis pontos negativos à exploração".

Em causa está o EIA do projeto reformulado da mina que a empresa Savannah Resources quer explorar na área de Covas do Barroso. A primeira versão teve parecer desfavorável da Comissão de Avaliação depois de ter identificado potenciais impactes negativos muito relevantes na agricultura, pastorícia, paisagem, ecologia, recursos de água e no modo de viver das populações locais.