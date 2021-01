Boticas: Feira do Porco não se realiza presencialmente

Hoje às 16:22 Facebook

A Feira Gastronómica do Porco de Boticas, em Vila Real, não se vai realizar de forma presencial, anunciou a autarquia. O evento que atrai dezenas de pessoas ao território estava inicialmente agendado para os dias 15,16 e 17 de janeiro, no Pavilhão Multiusos do concelho, ainda que em moldes diferentes.

Face ao momento difícil que o país atravessa devido à pandemia de covid-19, os números de casos positivos a aumentar, as novas medidas restritivas de contenção da pandemia e o previsível regresso ao confinamento geral, a edição de 2021 da Feira do Porco não se realiza presencialmente, porque "não estão reunidas as condições necessárias para que tal aconteça".



A 23.ª edição vai acontecer exclusivamente digital. O fumeiro e restantes produtos tradicionais podem ser adquiridos, "com toda a comodidade e total segurança através da plataforma digital BoticasTem, no endereço www.boticastem.pt, com a mesma garantia de qualidade, rigor e segurança alimentar, e que estará disponível a partir do dia 14 de janeiro", lê-se na nota divulgada pela Câmara Municipal.

