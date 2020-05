Estudo indica que Mina do Barroso pode originar 800 postos de trabalho

Hoje às 17:17 Facebook

O estudo de impacto socioeconómico da Mina do Barroso, realizado pela Universidade do Minho, foi divulgado, esta quarta feira, pela empresa Savannah, responsável pelo projeto de prospeção de lítio em Covas do Barroso, no concelho de Boticas.

O estudo da Universidade do Minho estima que o impacto do projeto da Mina do Barroso no emprego será cerca de 800 postos de trabalho (200 diretos e 400 a 600 indiretos) durante a fase de operação. Estima-se que o efeito multiplicador na riqueza gerada da região, ao longo da vida do projeto, possa resultar em 1.300 postos de trabalho no decorrer dos 12 anos da sua vida útil.

Com um investimento de cerca de 110 milhões de euros, prevê-se que o projeto da Mina do Barroso dê origem a um aumento significativo do valor bruto da produção nacional anual e que o impacto na formação do produto interno bruto (PIB) seja de cerca de 65 milhões de euros, na fase de investimento, e perto de 34 milhões de euros, por ano, na fase de operação. O estudo refere ainda que haverá um impacto significativo nas exportações portuguesas de minérios metálicos, uma vez que cerca de 86% da produção da Mina do Barroso será inicialmente destinada à exportação.

