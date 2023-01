Feiras de fumeiro voltam sem restrições mas venda online mantém-se

Montalegre, Boticas e Vinhais preparam o regresso aos grandes certames após anos atípicos devido à covid-19.

Em 2021, devido à pandemia de covid-19, as grandes feiras de fumeiro transmontanas não se realizaram. Boticas, Montalegre e Vinhais criaram plataformas para o vender através da Internet e salvou-se algum negócio. Em 2022, repetiu-se a fórmula e só Montalegre arriscou um certame com pessoas, mas com muitas restrições. Este ano, os três eventos regressam em força ao modelo presencial, no entanto o digital veio para ficar.

"A feira virtual mantém-se porque foi um grande sucesso", refere Fátima Fernandes, presidente da Câmara de Montalegre. Há "produtores que já não vão estar na feira física, porque estão a comercializar através da plataforma online", para além de "os clientes que fidelizaram os procurarem em casa".