Delegação da FIA visitou Rampa de Boticas

A Rampa de Boticas foi visitada por uma equipa da Federação Internacional do Automóvel (FIA), na última semana, na sequência da candidatura ao FIA Hill Climb Masters, de 2020, revelou o município.

Presentes em Boticas, para inspecionar o traçado, as infraestruturas de apoio e avaliar a candidatura apresentada, estiveram David Grace, Observador FIA para a Montanha, David Moretto e Vincent Caro, do Departamento Técnico da FIA, acompanhados pelo Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, e o Presidente da Demoporto, clube organizador da Rampa de Boticas, Carlos Cruz.

No seguimento desta visita, o Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, reuniu no sábado em Braga com os representantes da FIA, por ocasião da realização da Rampa Internacional da Falperra, em Braga.

Segundo a câmara municipal, a qualidade e as condições da rampa agradaram sobremaneira aos responsáveis da FIA, que elogiaram as condições encontradas em Boticas, tanto do ponto de vista desportivo, como em termos logísticos e de infraestruturas de apoio à realização de uma prova como o FIA Hill Climb Masters.

"Esperamos que a qualidade do traçado, assim como as infraestruturas apresentadas sejam do inteiro agrado da FIA e que a nossa candidatura venha a ser aceite e possamos receber esta importante prova em Boticas. Tudo iremos fazer para que tal seja possível", sublinhou o presidente da Câmara, Fernando Queiroga.