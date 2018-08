Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

De 11 a 13 de janeiro de 2019 realiza-se em Boticas a edição 21 da Feira Gastronómica do Porco, um dos certames mais importantes da região.

Todo o processo de produção do fumeiro destinado ao evento é devidamente acompanhado, ao longo do ano, pelos serviços médico-veterinários da autarquia que, com visitas regulares às explorações agrícolas, vão acompanhando a criação dos animais e, posteriormente, a produção de fumeiro.

Leia mais em Sinal.tv