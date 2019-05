Fumeiro de Boticas arrecada quatro medalhas de ouro e uma de bronze

Hoje às 16:14 Facebook

O salpicão do lombo, o salpicão entremeado, a sangueira, a barriga e a alheira fumadas, produtos fabricados pela Fumeinor, em Boticas, foram distinguidos com medalhas de ouro e bronze na 9.º edição do Concurso Nacional de Fumeiros Tradicionais, evento que tem como objetivo principal premiar, valorizar e divulgar os genuínos enchidos tradicionais.

Estas distinções são mais uma prova de que o fumeiro e os enchidos produzidos no Concelho de Boticas são detentores de uma qualidade excecional e de um sabor único.

