Restauradas as pinturas da igreja românica de Covas do Barroso

A Igreja Paroquial de Santa Maria de Covas do Barroso foi alvo de uma intervenção de restauro com vista à preservação e proteção do edifício, classificado como Imóvel de Interesse Público.

A intervenção iniciou-se em outubro e prolongou-se até ao início deste ano, tendo incidência sobre o interior da igreja, nomeadamente as pinturas murais e do teto, bem como a recuperação e restauro do Coro Alto, permitindo realçar os traços originais do imóvel e valorizando a sua riqueza cultural.

