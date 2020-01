Eduardo Pinto Hoje às 16:52 Facebook

Maria de Lurdes Medeiros, 55 anos, morreu, no sábado, na corte das suas vacas, em Alturas do Barroso, Boticas.

O alerta foi dado cerca das 19 horas. Quando os bombeiros chegaram "deparam-se com a mulher no chão, em paragem cardiorrespiratória, apresentado um golpe numa perna com 10 a 12 centímetros, que poderá ter sido causado pela cornada de uma vaca", explicou, ao JN, o comandante dos bombeiros locais, Carlos Gomes.

Apesar das manobras de reanimação, a mulher não resistiu ao ferimento.