Em 2019, Boticas voltou a ser o único Concelho do Alto Tâmega a ser contemplado com a "Bandeira Verde com Palma", galardão atribuído apenas aos municípios que desenvolvam políticas sociais e de apoio às famílias, mais de três vezes consecutivas.

O Município de Boticas foi galardoado, pelo sexto ano consecutivo, com o título de "Autarquia + Familiarmente Responsável", pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR).

