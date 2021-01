Produtores de fumeiro receiam vender menos este ano

Eduardo Pinto Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Pandemia reduz para metade produção e cancela feiras. Câmaras garantem qualidade do produto nas vendas online.

O agravamento da pandemia da covid-19 cancelou o arranque do calendário das feiras de fumeiro do país, previsto para amanhã, em Boticas. O confinamento geral, anunciado ontem pelo Governo, também deita por terra o certame presencial de Montalegre, no fim deste mês, e pode acontecer o mesmo com a de Vinhais, em meados de fevereiro. As câmaras não abandonam os produtores e apostam na venda online.

A Feira Gastronómica do Porco iria realizar-se entre amanhã e domingo. Apenas com venda de fumeiro e produtos regionais. Sem tasquinhas nem animação. Estava bem encaminhada até que, na segunda-feira, a Câmara decidiu cancelar o evento, por "não estarem reunidas as condições de segurança necessárias".