Abertas candidaturas para o Posto de Turismo do Alto Tâmega

Está aberto o concurso para a contratação de quatro técnicos superiores para o Posto de Turismo, localizado em Chaves.

De acordo com informação disponibilizada pelo posto de turismo na internet, o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega deliberou, numa reunião realizada no dia 3 de março deste ano, a abertura de um "procedimento concursal comum, para constituição da relação jurídica de emprego público por contrato de trabalho a termo resoluto certo, com vista ao preenchimento dos seguintes postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal desta Comunidade Intermunicipal: 4 (quatro) técnicos superiores, na carreira e categoria de Técnico Superior".

Os candidatos deverão ser detentores de licenciatura em Turismo, Animação Sociocultural, Línguas, Relações Internacionais e/ou em Relações Públicas.

