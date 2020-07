Autarca diz que cerca de 80% do fogo de Chaves está controlado

Hoje às 01:08 Facebook

O presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, disse à agência Lusa que está "controlado cerca de 80%" do incêndio que deflagrou em Vila Verde da Raia, na quinta-feira.

O autarca referiu que o fogo ainda lavra com "três frente ativas" e que no terreno estão já a operar quatro máquinas de rasto

Pelas 23.30 horas estavam mobilizados para o combate às chamas cerca de 319 operacionais e 101 viaturas.

"Esperamos que durante a noite o incêndio possa ficar circunscrito e possa ser debelado", salientou Nuno Vaz.

O incêndio teve, segundo o presidente, "quatro ignições com algum afastamento entre elas" e apesar de ter sido combatido com "bastante intensidade no início não foi possível contê-lo", tendo progredido em direção às localidades de Vila Frade, Santo António de Monforte, Mairos, Travancas, Argemil da Raia e Paradela de Monforte.

O fogo esteve "paredes meias com muitas habitações" e, ainda sem poder precisar a área afetada, o autarca estima que tenham ardido "centenas de hectares" sobretudo de mato e pinhal.

Foram também atingidas, segundo Nuno Vaz, alguns anexos, armazéns agrícolas e instalações de animais.

Os cinco bombeiros que ficaram com ferimentos ligeiros durante o combate ao incêndio já encontram em casa.

Um dos operacionais sofreu queimaduras de segundo e terreiro grau, outro sofreu uma queda e três sofreram inalação de fumos.