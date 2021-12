Balneário terapêutico romano para atrair turistas em Chaves

Eduardo Pinto Hoje às 09:47 Facebook

Twitter

Partilhar

É o maior da Península Ibérica e um dos maiores da Europa e do Império Romano. A entrada é gratuita.

Os romanos sabiam-na toda. Não só eram exímios construtores de pontes, acessos e outras estruturas, como sabiam tirar o melhor partido do que a natureza lhes dava. Quando ocuparam Chaves, usaram a água que brotava a 70 graus Celsius para curar ou atenuar maleitas e feridas de guerra. Quase 2000 anos depois abre ao público o museu que mostra o balneário onde promoviam a mente sã em corpo são.

Caminhando pelo corredor superior do Museu das Termas Romanas, que serve de miradouro sobre os tanques onde outrora se banharam as gentes daquela época, o arqueólogo municipal, Rui Lopes, fala entusiasmado do que ali se mostra: "O maior balneário terapêutico preservado da Península Ibérica. Um dos maiores da Europa e do Império Romano".