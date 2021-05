"Bambi" juvenil recuperado pela GNR de Chaves

Hoje às 15:36 Facebook

O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Chaves recuperou, na manhã desta segunda-feira, dia 17 de maio, no Couto de Ervededo, em zona de caça associativa, um cervídeo europeu jovem, fêmea, da espécie Corço, muito debilitado na berma de um caminho rural.

A equipa do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Chaves, depois da alertada para a existência do animal, de imediato foi ao local com o intuito de fazer a recolha e depararam-se com um cervídeo europeu jovem, fêmea, da espécie Corço (Capreolus capreolus), muito debilitado e com ferimentos na cabeça, no lugar da Campina, no Couto de Ervededo.

