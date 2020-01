Bebé morre na urgência do Hospital de Chaves

Eduardo Pinto Hoje às 12:36 Facebook

Um bebé de 18 dias de idade morreu, na madrugada desta quinta-feira, na urgência do Hospital de Chaves.

O menino encontrava-se em casa dos pais, na zona da Madalena, cidade de Chaves, quando, às 2.50 horas da madrugada, chegou o alerta ao quartel dos Bombeiros da Salvação Pública.

O comandante, José Carlos Silva, explicou, ao JN, que quando os bombeiros da corporação chegaram ao local já a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação estava a "executar manobras de reanimação" do bebé, que se encontrava em "paragem cardiorrespiratória".

A criança foi levada para a urgência do Hospital de Chaves, onde veio a falecer, desconhecendo-se ainda as causas.

Entretanto, fonte do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, no qual está integrado o Hospital de Chaves, emitiu um comunicado para informar que "já foi instaurado um processo de averiguação e nomeado respetivo instrutor" e que "aguarda, com a maior brevidade, a conclusão da mesma".

De referir que o Hospital de Chaves não dispõe de urgência pediátrica durante a noite, entre as 20 e as 08 horas, desde outubro de 2019.