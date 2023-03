Casal desalojado devido a fogo numa casa no concelho de Chaves

JN/Agências Hoje às 15:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal ficou esta segunda-feira desalojado na sequência de um incêndio que deflagrou numa casa em Vidago, concelho de Chaves, e destruiu parte da habitação, disse à Lusa o comandante dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Vidago, Bruno Henriques, referiu que o alerta foi dado pelas 11.56, que o incêndio começou num quarto, desconhecendo as causas que vão, agora, ser investigadas pela Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.

O responsável disse que, em consequência do fogo, o telhado da casa ficou "totalmente destruído", bem como parte da habitação, a qual ficou, na sua totalidade, com danos por causa do fumo e do calor, pelo que os seus habitantes ficaram desalojados.

PUB

Fonte do comando territorial de Vila Real da GNR disse que o casal, de 62 e 68 anos, conseguiu sair da casa pelos próprios meios.

O realojamento do casal está, segundo o comandante dos bombeiros, a ser tratado entre os familiares, Proteção Civil Municipal e Segurança Social.

"Apesar do incêndio já ter alguma dimensão quando chegámos, felizmente o pessoal conseguiu entrar na habitação e proceder rápido à extinção", explicou Bruno Henriques.

Para esta operação foram mobilizados 15 operacionais, entre bombeiros e militares da GNR.