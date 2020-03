Chaves acolhe iniciativa "Caminhada Sempre Mulher"

Hoje às 16:57 Facebook

A Caminhada Sempre Mulher é uma caminhada/corrida que se realiza ininterruptamente em Lisboa, desde 2006, mas Chaves este ano também vai acolher a prova, no dia 29 de março, com o objetivo de angariar fundos para a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama.

O Município de Chaves vai associar-se à campanha de prevenção da luta contra o cancro da mama, promovida pela Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama (APACMama), através da realização da "Caminhada Sempre Mulher", no próximo dia 29 de março, com concentração no Largo General Silveira, pelas 9h30.

