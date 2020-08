Chaves: "Bichos" de Miguel Torga sobe a palco

Hoje às 16:44 Facebook

Com encenação de António Júlio, do Teatro do Bolhão, a peça "Bichos" de Miguel Torga tem encontro marcado com os flavienses no Auditório do Centro Cultural, amanhã, dia 27 de agosto, pelas 21 horas e 30.

A peça de teatro "Bichos", de Miguel Torga, é uma encenação de António Júlio que leva a Chaves, em Vila Real, a "magia popular" onde a tradição e a lenda se misturam.

A adaptação cénica da incontornável obra da literatura portuguesa, escrita por Miguel Torga, evoca as raízes destas terras interiores de montanhas e vales, bem como o sonhado "reino maravilhoso".

