Chaves celebra "Abril entre cantos" com programa cultural online

Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Chaves acaba de lançar um desafio aos flavienses. O programa cultural "Abril entre cantos" propõe que os munícipes celebrem o 46.º aniversário da "Revolução dos Cravos" em casa, com um variado programa cultural apresentado em plataformas digitais gratuitas.

O programa cultural "Abril entre cantos" é uma iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal de Chaves, em parceria com a associação local INDIEROR. Acontece entre os dias 22 e 25 de abril e conta com a exibição de curtas-metragens, uma tertúlia radiofónica que pretende estabelecer uma reflexão entre o condicionamento da liberdade vivida no período ditatorial e a que nos é limitada pelo atual estado de emergência, bem como um serão radiofónico, com músicas emblemáticas tocadas por artistas flavienses.

Leia mais em Sinal TV