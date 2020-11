Hoje às 15:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Joaquim Mesquita, de 90 anos, desapareceu da sua habitação na freguesia de Vale de Anta, em Chaves, este domingo, dia 22 de novembro. A GNR está no terreno a tentar localizar o idoso, com vários militares e uma equipa cinotécnica.

As buscas para encontrar Joaquim Mesquita, de 90 anos, que desapareceu da sua habitação no passado domingo, dia 22 de novembro, em Vale de Anta, concelho de Chaves, continuam com a participação de militares da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Leia mais em Sinal TV