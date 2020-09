Hoje às 15:33 Facebook

A GNR de Chaves, Vila Real, recolheu, esta sexta-feira na freguesia de Vale de Anta, uma ave selvagem da espécie Bútio-vespeiro ou Falcão-abelheiro.

O alerta para as autoridades foi dado por um popular que encontrou um Falcão-abelheiro debilitado e desorientado, num terreno agrícola na Abobeleira. O Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial da GNR de Chaves, em Vila Real, procedeu à recolha do animal.

